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الامارات | الصحة: تقديم أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اليوم " الأحد" شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح " كوفيد- 19 " و هو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

وأشاد زير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس بجهود القائمين على الحملة وخط الدفاع الأول و المشاركين فيها وثمن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل و المقيمين على أرضها مؤكدا أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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