الامارات | شرطة دبي تدعو الجمهور للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو الجمهور للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا "كوفيد 19" عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها خصصت الرقم 901 وخدمة "عين الشرطة" من أجل تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في إطار حرصها المستمر على سلامة المجتمع وحمايته، مشيرةً إلى أن الجميع مسؤول وشريك في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز الإجراءات الاحترازية من خلال حرصهم على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة يستقبل البلاغات المُقدمة من أفراد الجمهور من خلال موظفين مُختصين يعملون على مدار 24 ساعة، ويحرصون على سرعة الاستجابة مع الحالات والبلاغات.

كما وأوضحت أن خدمة "عين الشرطة" تُمكن مستخدمي تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل معها للإبلاغ عن أية تجاوزات أو سلوك أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون ليكون جميع أفراد المجتمع مسؤولون في الحفاظ على سلامته وأمنه، منوهة إلى سهولة استخدام خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي، حيث يمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، كما يمكن لمستخدم هذه الخدمة تحديد موقعه أو موقع الحدث المُبلغ عنه.

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