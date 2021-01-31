الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر غرباً ،وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

وأوضح المركز ان الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب غرباً، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

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