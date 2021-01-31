الامارات | 10 سنوات سجن لخليجي أدين بتسهيل التعاطي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجن لخليجي أدين بتسهيل التعاطي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق خليجي أدين بتسهيل تعاطي مؤثر عقلي لشخص آخر، وضبط بحوزته 11 كيساً ولفافة محارم ورقية تحتوي على 440 غراماً من مادة ميثافيتامين المخدرة وأنواع أخرى من المخدرات، فضلاً عن تهمة التعاطي، وألقي القبض عليه مع شخص آخر كان في حالة غير طبيعية داخل سيارة، وأخرج من تلقاء نفسه أدوات التعاطي.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حيازة المتهم لكمية من مخدر الكريستال بقصد الترويح مقابل مبالغ مالية، وأنه يسكن في منطقة المنخول.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل حدد مكان تواجد المتهم في منطقة القوز، وبالوصول إلى هناك شوهد داخل سيارة، فتمت مداهمته والقبض عليه، وكان برفقته شخص آخر في حالة غير طبيعية أحيل إلى محكمة الجنح.

وأوضح أن المتهم أخرج طواعية أدوات التعاطي وكمية من مواد مخدرة وأقراصاً، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني، كما عثر داخل مقلمة سوداء على أدوات تعاطي وكمية من مخدر «كريستال»، كما أرشد إلى مقر سكنه، حيث عثر على كمية أخرى.

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