الامارات | محمد بن راشد يعتمد نتائج تصنيف مراكز الخدمات الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد نتائج تصنيف مراكز الخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج تصنيف مراكز خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية 2020، حيث تصدرت وزارة الداخلية في التفوق الحكومي، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اعتمدنا اليوم نتائج تصنيف النجوم لمراكز الخدمات الحكومية حيث تم تقييم قنوات الخدمات الحكومية الذكية . وتصدرت وزارة الداخلية كعادتها في التفوق الحكومي.. كل التهنئة لأخي الشيخ سيف بن زايد.. عام 2020 أثبت صحة نظرتنا في إطلاق حكومة جميع خدماتها رقمية قبل 8 أعوام من اليوم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news