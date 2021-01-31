الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين قُضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين قُضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (6) لسنة 2021 بتعيين القاضيين جيمس سكوت جليني، وبيتر هينري جروس في محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضيين ناصر هاشم ناصر عبدالله آل ناصر، ومها خالد محمد كدفور المهيري في المحكمة الابتدائيّة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.



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