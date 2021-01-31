الامارات | "صحة دبي" 48 ساعة حداً أقصى لنتائج فحوص "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" 48 ساعة حداً أقصى لنتائج فحوص "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية المرخصة، المعنية بإجراء فحوص "كورونا"، بإصدار النتائج خلال 48 ساعة حداً أقصى، من وقت أخذ العينة، والإبلاغ عنها بشكل فوري.

وأكدت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم، بشأن الوقت المستغرق لنتائج الفحوص المخبرية لفيروس كورونا، ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية لأخذ عينات الفحص المخبري لفحص فيروس "كورونا"، وحتى إصدار نتائج الفحص للمرضى وإدراجها في نظام حصانة مدة ٤٨ ساعة من قبل المختبر المعني بتقديم الخدمة، والالتزام بإرشادات تحديث معايير فحص "كوفيد-19"، والتي تشتمل على كل التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن نتائج الفحوص المخبرية بشكل فوري وضمان تحديثها في المنصة الإلكترونية "حصانة"، للحصول على إحصاءات دقيقة تسهل من إجراءات الرصد والتقصي لحالات الفيروس.

وذكرت أنه يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ ٣١ يناير، وعلى جميع المنشآت الصحية المعنية التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لأية مساءلة قانونية، مؤكدة على الدور الكبير الذي يقوم به جميع شركائها الاستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية، وجهودهم المبذولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوفير رعاية صحية افضل للمرضى، وضمان تحقيق النجاح في تحديات مكافحة جائحة "كورونا".

وفي سياق آخر، أصدرت صحة دبي تعميماً حول تحديث معايير فحص كورونا المخبري، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، والتزاماً من الهيئة في دبي بتزويد شركائها بكل المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في القطاع الصحي في دبي.

وأكدت ضرورة الالتزام بالتحديث الجديد من قبل جميع المنشآت الصحية والمهنيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي، والتقيد التام بالتحديث لتجنب أية مخالفات قد تصدر بهذا الشأن.

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