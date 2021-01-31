ندوة للدراسات العليا بجامعة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

نظمت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة الندوة الدولية للدراسات العليا تحت شعار «أساليب مبتكرة في التعليم والتعلم والبحث العلمي»، بالتعاون مع جامعة التربية في هونغ كونغ الصينية، وجامعة هلسنكي الفنلندية، والتي جاءت دعماً لطلبة الدراسات العليا وصغار الباحثين، لتضررهم جراء جائحة كوفيد 19، وانخفاض فرص مشاركتهم وتقديم أعمالهم العلمية في المؤتمرات العلمية.

وقالت الدكتورة نجوى الحوسني عميد كلية التربية بالإنابة: تناول المشاركون مواضيع مهمة مثل تجاوز الحلول التقليدية لتحسين التعلم عن بعد، ومواجهة المشاكل التي تواجه التعليم الجامعي والبحث العلمي، وإعادة رسم تصوراته لممارسات التدريس والتعلم.