تعاون بين جامعة أبوظبي ومؤسسة السويدي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقع الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجموعة مؤسسة السويدي، والبروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال العلوم الأدبية والفنية لتطوير مهارات الطلاب، وزيادة وعيهم الثقافي بأهمية الآداب والفنون، والقيمة التي يمكن أن تقدمها للمجتمعات. وعبر السويدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المجموعة لدعم الفن والفنانين الناشئين، وتطوير إنتاجهم ودعم كفاءتهم. وأشار البروفيسور وقار أحمد إلى أن جامعة أبوظبي تسعى دائماً إلى تطوير الشراكات الأكاديمية التي تهدف إلى رفعة التعليم في مختلف المجالات، وتخريج الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.