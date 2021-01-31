مشروع الحي يسلّط الضوء على المهارات الإبداعية الإماراتية خلال مهرجان دبي للتسوّق



شاركت مجموعة من الفنانين الموهوبين المقيمين في تصميم حي إماراتي تقليدي على شوارع وسط مدينة دبي باستخدام تقنيات الأضواء والظلال فقط. وعبّر هؤلاء الفنانون عن فخرهم بالمشاركة في هذا المشروع الفني الذي يشكل محطة فارقة في مسيرتهم المهنية.



يعرض مشروع الحي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق حتى 30 يناير، ليصطحب زوار بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في رحلة فريدة تستعرض ملامح ومشاهد المجتمع الإماراتي التقليدي، بما في ذلك زقاق السكة والمجلس والمسجد والحوي أو الباحة ومتجر البقالة المحلي وملعب الساحة.