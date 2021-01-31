"تحدي دبي لجري السيدات" يصل المحطة الأخيرة في شارع السيف السبت



تواصل السيدات من مختلف الجنسيات والاعمار استعداداتها للمشاركة في المرحلة الرابعة الأخيرة من "سباق تحدي دبي لجري السيدات" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار "يحلو التنافس في أجمل شتاء"، ويشهد مشاركة واسعة من كافة الفئات.

وتنطلق المرحلة الرابعة من التحدي في الساعة 6:00 صباح يوم السبت 6 فبراير وتقام في شارع السيف وتستمر حتى الساعة 8:30 صباحًا، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت:

https://www.hopasports.com/en/event/dubai-women-running-challenge-series-4-of-4-al-seef

وشهدت المرحلة الثالثة من التحدي التي أقيمت في حديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل، منافسات قوية بين المشاركات حيث فازت البريطانية شارلوت ماكجيري بالمركز الأول وتصدرت الترتيب العام في جميع الفئات العمرية لسباق 10 كيلومترات وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها في ذات السباق بالمرحلة الثانية من التحدي التي أقيمت في جزيرة النخلة، وتصدرت البريطانية ليزا جاريت الترتيب العام في سباق 5 كيلومترات، كما تصدرت التنزانية أميرة أمير الترتيب العام لسباق 2.5 كيلومترات.

وأنهت شارلوت ماكجيري السباق في زمن 39:39 دقيقة لتحتل المركز الأول في فئة 18 إلى 39 سنة متقدمة بدقيقة واحدة و11 ثانية على صاحبة المركز الثاني البريطانية بيكي هيوارد التي أنهت السباق في زمن 40:50 دقيقة، وكانت هيوارد قد حققت الفوز بالمركز الأول في مرحلة حديقة سفاري دبي، وحلت السويدية كارولينا كارلسون في المركز الثالث بزمن 48:00 دقيقة.

وفي فئة 40 إلى49 سنة فازت الروسية تاتيانا سافيليفا في المركز الأول بعد إنهائها السباق بزمن قدره 43:14 دقيقة، تلتها الأيرلندية ماري أولياري في المركز الثاني بزمن 47:09، وحلت البريطانية ليزا ويليامز في المركز الثالث بزمن 54:00 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة فازت البريطانية سيونيد تايلور بالمركز الأول بزمن 44:33 دقيقة، تلتها البريطانية شارون جيمس بزمن 51:29 دقيقة، وحلت الفرنسية مارتين لاروك في المركز الثالث بزمن 1:17:15 ساعة، وفي الفئة العمرية من 60 إلى 99 سنة فازت البريطانية جين كلارك بالمركز الأول للمرة الثالثة على التوالي بزمن 51:38 دقيقة محطمة التوقيت الذي حققته في المرحلتين الماضيتين، وتلتها في المركز الثاني المكسيكية جوادالوب كاستيلو التي أنهت السباق بزمن 57:57 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة فازت السيريلانكية سيثولي وكراماسينجي بالمركز الأول بزمن 22:40 دقيقة، تلتها البريطانية تيا واتسون في المركز الثاني بزمن 23:09 دقيقة، وحلت السيريلانكية ماهيلي وكراماسينجي في المركز الثالث بزمن 26:53 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 18 إلى 99 سنة فازت البريطانية ليزا جاريت بالمركز الأول بزمن 19:56 دقيقة، تلتها اللبنانية منى رينو في المركز الثاني بزمن 21:35، وحلت النرويجية أنالين فوجليستيد في المركز الثالث بزمن 21:51 دقيقة.

وفي سباق 2.5 كيلومتر احتفظت العمانية خلود السعدي بلقب المركز الأول للمرة الثانية على التوالي بزمن 10:40 دقائق متغلبة على التوقيت الذي حققته في المرحلتين السابقتين، وجاءت البريطانية لويس ماكريجور في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 11:29 دقيقة، وحلت الإماراتية نور كحيل في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن 11:51 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة فازت التنزانية أميرة أمير بالمركز الأول بزمن 09:44 دقائق، تلتها شقيقتها علياء أمير في المركز الثاني بزمن 10:26 دقائق، وحلت البريطانية مايسي جاريت في المركز الثالث بزمن 10:48 دقائق، وفي الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات فازت البريطانية ماجي باركين بالمركز الأول بزمن 11:29 دقيقة، تلتها البريطانية هاتي جاريت في المركز الثاني بزمن 11:36 دقيقة، وحلت الهندية آنا فيرنانديز في المركز الثالث بزمن 12:43.

وبذلك جمعت كل من شاركت في التحدي ثلاث ميداليات من أصل 4 ، حيث أقيمت كل مرحلة من المراحل الثلاثة الماضية في أحد الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة في إمارة دبي، مما منح المشاركات والمتابعين الفرصة للاستمتاع بأجمل المناطق في الإمارة والتعرف على مواقع الجذب السياحي، ليكون التحدي جزء من حملة "أجمل شتاء في العالم" كما يمثل دعمًا لقطاع السياحة الرياضية الداخلية، وصممت الميداليات الأربعة بطريقة مبتكرة بحيث يتم جمعها سويًا لتكون معًا ميدالية كبيرة تحمل اسم دبي مع صور المناطق السياحية الأربعة وهي حديقة سفاري ونخلة جميرا وحديقة دبي المضيئة وشارع السيف.