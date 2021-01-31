منتجع سونيفا جاني في المالديف يفتتح سبعاً وعشرين فيلا عائمة جديدة

كشفت سونيفا، الشركة الرائدة عالميًا في تشغيل المنتجعات الفاخرة بأساليب مستدامة، عن انتقال منتجع سونيفا جاني إلى المرحلة الثانية. ويأتي ذلك للتشديد على مكانة المنتجع المالديفي الحائز على جوائز كمرادف للرفاهية العائمة فوق المياه، والضيافة التي لا تُضاهى، والتجارب الاستثنائية. كذلك، تمثّل المرحلة الجديدة بداية فصل جديد في مسيرة المنتجع المكلّلة بالنجاح. وفي إطار المرحلة الثانية، يقدم منتجع سونيفا جاني محفظة جديدة من الفلل المائية الفاخرة، ومفاهيم جديدة وشيّقة لتناول الطعام، إلى جانب مركز سونيفا للعافية، وتقديم طريقة جديدة تمامًا لخوض أفضل تجارب المنتجع.

وفي ها السياق، علّق سونو شيفداساني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سونيفا: "يسرّنا أن نشارك الضيوف حماسنا للمرحلة الثانية من منتجع سونيفا جاني. وفيما نواصل الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسونيفا حتى منتصف العام 2021، ستشكّل المرحلة الثانية بداية حقبة جديدة ومشوّقة للمنتجع. وفي هذه اللحظة الهامة من مسيرتنا، سنواصل إرساء المعايير الجديدة في مجال الرفاهية المستدامة مع منح الضيوف باقة من خيارات الإقامة المتنوعة، وفنون الطهي المميزة، والتجارب الاستثنائية التي لا تُنسى".

ويمكن الوصول إلى سبعاً وعشرين فيلا جديدة عائمة فوق المياه عبر رصيف متعرج قبالة الطرف الجنوبي للجزيرة الرئيسية في المنتجع. وقد تم تشييد فلل المرحلة الثانية بعناية لتحقيق أقصى قدر من الخصوصية وخلق شعور حقيقي بالسكينة، لا سيما أن مياه المحيط تلفّ كافة جوانب الفلل التي تتميّز بالإطلالات الساحرة على الشروق أو الغروب.

تنقسم هذه الفلل بين تلك العائمة والرحبة بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى الفلل العائمة المترامية الأطراف والمؤلفة من أربع غرف نوم، وهي تُعدّ من بين أكبر وأفخم الفلل من نوعها في العالم: تتميز كل من هذه الفلل بمساحات معيشة داخلية وخارجية واسعة وتراسات كبيرة ومسبح خاص، ويضمّ بعضها زلاقات تصبّ مباشرة في البحيرة الخاصة بالفيلا، وحمامات خارجية للاستحمام تحت أشعة الشمس وبريق النجوم. كذلك، تتميّز الفلل المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بسقف قابل للسحب يعلو غرفة النوم الرئيسية ويتيح للضيوف متعة مشاهدة النجوم خلال الليل. وتعدّ هذه الفلل مثالية للعائلات إذ يمكن إغلاق جميع الغرف، مع منطقة نوم مخصصة للصغار تقع خلف غرفة النوم الرئيسية مباشرةً لضمان أقصى درجة ممكنة من راحة البال.

وعلى غرار جميع فلل سونيفا، تم تصميم الفلل العائمة الجديدة وفقًا لأرفع المعايير البيئية، باستخدام مواد مستدامة، مثل الأخشاب المعتمدة من مجلس رعاية الغابات، والتقنيات الحديثة للحد من التأثير السلبي للفلل على الكوكب. كذلك، تطلّ الفلل على مناظر منقطعة النظير، وهي تشمل 20 فيلا عائمة بغرفة نوم واحدة، وستة فلل عائمة بغرفتي نوم (بما في ذلك فيلا مصمّمة لتلائم الضيوف من أصحاب الهمم)، وفيلا عائمة بأربع غرف نوم. كذلك، باتت فلل الجزيرة القائمة والمؤلّفة من ثلاث وأربع غرف نوم ضمن المرحلة الثانية.

عندما يحجز الضيوف إقامة في أي من الفلل العائمة فوق المياه أو فلل الجزيرة التي تقع ضمن المرحلة الثانية، سيستفيدون مباشرة من عرض سونيفا غير المحدود، وهو عرض جديد يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بكامل جوانب منتجع سونيفا جاني بقدر ما يشاؤون، بحيث تكون التجارب مشمولة في سعر الإقامة في الفيلا. ويشمل عرض سونيفا غير المحدود: تجارب تناول الطعام في جميع المطاعم وداخل الفيلا؛ المشروبات المنعشة والعصائر في جميع منافذ الضيافة؛ وجبات العشاء وتجارب الطعام التي هي من تحضير طهاة حائزين على نجمة ميشلان؛ مشروبات العنب من قائمة سونيفا غير المحدودة؛ ورحلات الغوص؛ وتجارب الأطفال؛ وعلاجات السبا. ويشمل عرض سونيفا غير المحدود أيضًا خدمة كبير الخدم المخصصة للفيلا، وخدمة النقل المشتركة بالطائرة المائية من مالي، وخدمة غسل الملابس اليومية، وتعبئة الثلاجة في الفيلا بشكل يومي.

تقع الرفاهية في صلب أولويات فلسفة سونيفا، وبالتالي، تم إطلاق مشروع مركز العافية الجديد في إطار المرحلة الثانية على الشاطئ الجنوبي الخلاب لمنتجع سونيفا جاني. ومن المقرر أن يفتح هذا المركز الذي تبلغ مساحته 1,742 مترًا مربعًا أبوابه في الربع الثاني من العام 2021، ليرسي معيارًا جديدًا للعافية الشاملة. وسيجمع المركز بين طرق علاج الأيورفيدا القديمة والتقنيات المتقدمة، وقد تم تصميمه لينسجم مع موقعه الاستثنائي على شاطئ البحر، ويضم غرفتين داخليتين للعلاجات وثلاثة أجنحة خارجية تتميز بإطلالات منقطعة النظير على المناظر الطبيعية.

ويتضمن مركز العافية عيادة مخصصة لعلاجات الأيورفيدا بالإضافة إلى غرفة استشارة داخلية للمتخصصين. وإلى جانب منطقة اللياقة البدنية متعددة الاستخدامات، يشتمل جناح اليوغا الخارجي على مرافق لليوغا الهوائية. ويضم المجمّع الجديد أيضًا منطقة للبيع الملابس المستدامة ومنتجات الصحة والإكسسوارات بالتجزئة.

وتشمل المرحلة الثانية أيضًا توسيع خيارات تناول الطعام في منتجع سونيفا جاني. وكان مطعم "أوفرسيز" لماتياس دالغرين أول وجهة طعام جديدة يتم افتتاحها في أكتوبر 2020 ضمن المرحلة الثانية. أسس المطعم الشيف السويدي وصاحب المطاعم الشهير ماتياس دالغرين، ويتناغم هذا المرفق العائم فوق المياه والمفعم بالألفة مع موقعه المبهر بجوار "ذا غاذرينغ"، ويقدم قوائم الغداء والعشاء والأطباق النباتية وأطابق الأسماك، حيث يتم تحضير كافة المأكولات من المكونات الطازجة المنتقاة من حدائق سونيفا جاني العضوية، أو تلك التي يتم اصطيادها بشكل مستدام من المياه المحيطة بالمنتجع.

كذلك، يقع المطعم النباتي "سو وايلد" لديانا فون كراناش في وسط الحديقة العضوية لسونيفا جاني ويقدم الأطباق النباتية التي تستعرض خبرة ديانا البالغة 50 عامًا في تحضير المأكولات النباتية ضمن قائمة مستوحاة من طب الأيورفيدا القديم وباستخدام المكوّنات المزروعة في المنتجع. وبعد أن خطّت مسيرتها الخاصة في فنون الطهي في آسيا، ابتكرت الطاهية المشهورة عالميًا ومؤلفة كتب الطهي قائمة تعيد إحياء الأطباق التاريخية من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وإندونيسيا. ويتم تحضير كافة المكوّنات المطبوخة باستخدام تقنيات الطهي على البخار أو القلي السريع والتجفيف.

أما وجهة الضيافة الثالثة الجديدة، فهي "سو بريميتيف" التي تجمع الضيوف حول حفرة النار وتجعلهم يعيشون تجربة تناول الطعام التقليدية المتوارثة عن أجدادنا. فكّروا في التحميص، والشوي، والمشاوي المغلفة بطبقات الملح، والأطباق المطهوة بالغلايات والأواني الفخارية على الفحم. بإمكان الضيوف اختيار أطباقهم المفضلة من قائمة المأكولات البحرية واللحوم الطازجة والأطباق النباتية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح "سو بريميتيف" أمام الضيوف في المستقبل القريب.

يبدأ سعر الفيلا العائمة فوق المياه بغرفة نوم واحدة من المرحلة الثانية من 3,560 دولار أميركي في غير موسم الذروة، ويشمل السعر جميع الوجبات والتنقلات والتجارب والمشروبات وعلاجات السبا.

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