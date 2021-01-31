مصر ترشح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية لفترة ثانية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان أمس، إن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية يأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه عمل جامعة الدول العربية. وأكد المتحدث حرص السيسي على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية.