راشد النعيمي يطلع على تطوير «البستان 8» بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)‏

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على استمرارية العمل بمخططات دائرة البلدية لإنجاز مشروع تطوير منطقة البستان 8 في ليوارة، والتي تعد أهم المناطق الحيوية، وأكثرها تميزاً في مركز المدينة وعلى مقربة من الشاطئ والمشاريع السياحية القائمة على الكورنيش.

وتأتي هذه الجهود لتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والالتزام بتوصيات المخطط الحضري الاستراتيجي عجمان 2040.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن دائرة البلدية والتخطيط تسعى بشكل دائم ودؤوب لتطوير وتأهيل الأحياء القديمة في الإمارة وإمدادها ببنية تحتية متكاملة وتوفير كافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد والارتقاء بكافة مناطق الإمارة لتكون مدينة حدث عصرية وشاملة تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات للسكان والزوار والسياح والمستثمرين.

من جانبه، قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة شرحاً مفصلاً عن المشروع، متطرقاً لأهداف المشروع ورؤيته ومراحل العمل به وآخر المستجدات لتطوير المنطقة والتي تعد في قلب أكثر مناطق عجمان تميزاً في مركز المدينة وعلى مقربة من الشاطئ والمشاريع السياحية القائمة على الكورنيش.