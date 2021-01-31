«الإمارات للفضاء»: خطة لدعم الشركات الناشئة

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء خطة لدعم الشركات الفضائية الناشئة وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، وذلك ضمن أنشطة الوكالة التي تضمنتها خطة تعزيز الاستثمار الفضائي الهادفة إلى تعزيز مساهمة صناعة الفضاء في التنوع الاقتصادي للدولة، وزيادة الاستثمارات في الصناعات الفضائية الإماراتية، واستدامة نمو شركات قطاع الفضاء، وتعزيز الشراكات المحلية والخارجية.

وتتضمن الخطة التي تضمنها تقرير وكالة الإمارات للفضاء حول آلية تنفيذ خطة تعزيز الاستثمار الفضائي، أنه سيتم العمل ضمن برنامج للمسرعات على تقديم الدعم الأفضل لرواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة، من خلال تقديم دورات تدريبية متطورة حول إدارة الأعمال وتقديم المشورة خصوصاً حول المسائل المالية والقانونية والتسويقية والتوظيف، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة حول الشركاء المحتملين في الدولة وخارجها، حيث تسهم هذه الخدمات في تقديم المعرفة العامة حول بيئة عمل القطاع الفضائي وضمان الفهم الجيد لعناصره، بما يتيح الانخراط في شؤون القطاع بالاستناد على الخبرات التي يتم تزويها.

ووفقاً للخطة، فإن وكالة الإمارات للفضاء ستعمل على تسهيل الأمور اللوجستية المبدئية، وكذلك تسهيل الحصول على التمويل والنمو، وتعزيز العلاقات والشراكات مع رواد الصناعة والشركات الكبرى، كما سيتم تطوير المسرعات من قبل الوكالة والجهات المعنية من المشغلين ومراكز البحوث والجامعات والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، حيث يتمثل الدور الأساسي للمسرعات في ربط الشركات الناشئة بجميع الموجهين والمرشدين والموارد والتمويل.

وتضمنت الخطة، الإشارة إلى أنه سيتم اختيار الشركات الناشئة للانضمام إلى المسرعات، مع التركيز على تحديد أفضل الشركات التي تتعامل مع أكبر التحديات التي تواجه الشركات في مجال صناعة الفضاء، وتحديداً التي تقوم بخلق قيمة للصناعات الفضائية على الأرض مثل الاتصالات والنقل والزراعة وتخطيط الأرض والمدن وإدارة الموارد الطبيعية وإدارة الكوارث ومراقبة البيئة والتطبيقات التي تعزز الأمن والحماية.

ووفقاً للخطة، فإنه بمجرد الانتهاء من مرحلة برنامج المسرعات، وعندما يحتاج نمو الشركة الناشئة إلى مزيد من التمويل، فإنه سيتم توجيهها إلى مسارات محددة، حيث أتاحت مرحلة برنامج المسرعات والحاضنات، الفرصة للمستثمرين لتقييم إمكانيات وفرص هذه الشركات الناشئة وتقليص مخاطر عملية اتخاذ قرار الاستثمار فيها.

وشهدت الفترة الماضية، تنفيذ وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة، حيث أطلقت الوكالة مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي، بهدف الترويج للابتكار وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية على صعيد القطاع الفضائي، إضافة إلى رعاية عملية نمو قطاع فضائي مستدام في الدولة ومنظومة وطنية لاقتصاد مبني على المعرفة والابتكار والتطوير، كما تم إطلاق برنامج «نيو سبيس» لتسريع نمو الشركات الناشئة المتخصصة في المجالات التكنولوجية وعلوم الفضاء.