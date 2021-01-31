الامارات | إنجاز 60% من مشروع «محور الخوانيج»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 60% من مشروع «محور الخوانيج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إنجاز 60% من أعمال مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة على شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول الشارعين، فيما بلغت نسبة الإنجاز في النفق على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان 82%، حيث انتهت الشركة من الأعمال الإنشائية للقسم المغلق من النفق، والعمل جارٍ في تنفيذ الجدران الاستنادية للنفق في القسم المفتوح، ويتوقع اكتمال الأعمال، وافتتاح النفق أمام الحركة المرورية مارس المقبل.

وبلغت نسبة الإنجاز في الجسر المؤدي لمنطقة العوير 60%، بعد تركيب أجزاء الجسر مسبقة الصنع فوق شارع الإمارات بالاتجاه من أبوظبي إلى الشارقة، والعمل جارٍ في تركيب الأجزاء المتبقية من الجسر جهة العمردي، ومن المتوقع استكمال تركيب القطع نهاية الشهر الجاري، وبعدها استكمال الأعمال الإنشائية للجسر، ومن المخطط افتتاحه أمام الحركة المرورية في نهاية مارس المقبل.

وقال الطاير إن مشروع تطوير محور الخوانيج، يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة، من خلال تطوير الطرق العمودية بين شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد، وصولاً إلى شارع المطار، واستيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات المقبلة.

وسيسهم المشروع، عند اكتماله، في خفض زمن الرحلة من شارع الإمارات إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 25 دقيقة إلى تسع دقائق، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان (دوار الخوانيج) من 330 ثانية إلى 45 ثانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 8000 مركبة في الساعة إلى 16 ألف مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي - بعد تحويله من دوار إلى تقاطع سطحي - من 120 إلى 60 ثانية.

وأكد الطاير أن المشروع يشمل تنفيذ نفق على شارع الخوانيج عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 680 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي ليصبح تقاطعاً محكوماً بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، عبر إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بطول 201 متر، وسعة مسارين في كل اتجاه.

كما يتضمن المشروع إنشاء جسر للمشاة بالقرب من «آرابيان سنتر» على شارع الخوانيج، ورصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر، عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع، مثل الإنارة وتصريف مياه الأمطار واللوحات المرورية وتخطيط الطرق وأعمال الحمايات المتعلقة بسلامة الطريق. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في نوفمبر الماضي التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مما أسهم في تخفيض الكثافة المرورية وتحسين مستوى الخدمة - مقارنة مع الدوار سابقاً - بنسبة 40%.

كما افتتحت قبل ذلك التقاطع السطحي بين شارعي الخوانيج والعمردي، وكذلك التحسينات على التقاطعات على شارع الجزائر في منطقة الورقاء وبالقرب من موقع أبتاون مردف ومجمع شروق وغروب مردف.

محاور مساندة

يأتي تنفيذ مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، بعد إنجاز الهيئة وافتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات، هي تقاطع الراشدية وتقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر وتقاطع شارع مراكش مع شارع المطار وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء.

وأسهم مشروع تطوير شارع المطار في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وخفض زمن الانتظار وحلّ مشكلة الازدحامات الناتجة عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات.

كما أسهم افتتاح محور شارع طرابلس، الذي يربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بطول قرابة 12 كيلومتراً، في تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور.

• خفض زمن الرحلة من شارع الإمارات إلى شارع محمد بن زايد من 25 إلى 9 دقائق.

• تقليل زمن الانتظار على تقاطع شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان من 330 إلى 45 ثانية.

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