الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

اقترح مستهلكون على منافذ البيع والمتاجر التي تخضع منتجاتها للعروض الترويجية، تدوين سعر السلعة قبل وبعد التخفيض، لافتين إلى أن جزءاً كبيراً من المتاجر تكتفي بذكر نسبة التخفيض فقط.

نفايات

اشتكى قارئ في مدينة العين تحول بعض الساحات الترابية في المنطقة الموجودة غرب «العين مول» إلى مكب للنفايات، ما يشوّه المنظر العام للمنطقة بشكل واضح، فضلاً عن تشكيلها مصدراً لتكاثر الحشرات.

«لقاح»

شهد المركز الجديد الخاص بتوفير لقاح «كوفيد-19»، في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، إقبالاً كبيراً من المقيمين، الذين نوّهوا بالتنظيم وتوفير سبل الراحة للمستفيدين.

«بطاقة»

تلقّى متعاملون مع أحد المصارف، رسائل تشير إلى تحديد قيمة الاستفادة من بطاقة الـ«كاش باك» الخاصة بهم، لتكون بحد أقصى 500 درهم، بعدما كان العملاء قد اشتروها من دون تحديد حد أقصى للمشتريات.

مياه

نبّهت دائرة البلدية في عجمان سكان منطقة الراشدية، إلى انخفاض كميات المياه الموزعة خلال الفترة من 28 - 31 يناير، بسبب أعمال صيانة رئيسة لخطوط النقل من قبل المزوّد، وطالبت بترشيد الاستهلاك.

زحام

لاتزال المنطقة الصناعية في عجمان تشهد وجوداً لعدد من الأشخاص الذين يبيعون زجاجات المياه والمسابح وغيرها في الطرق خارج المحال، مشكلين مصدراً محتملاً لنقل الفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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