الامارات | التربية" تعلن عن فتح التسجيل لأداء اختبار الامسات يوم 13 فبراير االمقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن التربية" تعلن عن فتح التسجيل لأداء اختبار الامسات يوم 13 فبراير االمقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح التسجيل في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، اعتباراً من غدٍ (الأحد)، للطلبة على مستوى الدولة، والذي سيؤدونه في مادتي الرياضيات والفيزياء يوم 13 فبراير المقبل.

وأفادت الوزارة على "تليجرام"، أن مجال التسجيل متاح أمام 30 ألف طالب، سيؤدون الاختبار في 256 مركزاً موزعة على مستوى الدولة، لافتةً إلى أن جميع الطلبة سوف يصلهم إشعار بفتح جلسة الاختبار عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراء فحص "PCR" الخاص بفيروس "كورونا" إلزامي للطلبة، ويشترط تقديم نتيجة سلبية لمسحة الأنف، وألا يكون قد مر عليها أكثر من سبعة أيام، حتى يؤدي اختبار الإمارات القياسي (إمسات).

ويعد الاختبار شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، وأحد شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاد خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامي على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، و يطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التى تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وحددت الوزارة مجموعة تعليمات يتطلب من الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات والحصول على تذكرة لكل اختبار حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار قبل كل اختبار وقراءة كافة التعليمات، وإحضار أصل بطاقة الهوية الإماراتية وكذلك نسخته الورقية من تذكرة الاختبار، والتواجد في مركز الاختبار قبل موعد الاختبار بـ 15 دقيقة على الأقل، والتأكد من أنه في قاعة الاختبار الصحيحة، وأن يجيب على جميع فقرات الاختبار، وفي حال واجهه أي عطل فني في جهازه يستطيع إخبار المسؤول في قاعة الاختبار فوراً، وبعد الانتهاء من الاختبار ستصل الطالب رسالة نصية بتوفر نتائج الاختبار علما بأن نتيجة اختبارك تظهر بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ تقدمه للاختبار، ولن يتم نشر أي نتائج أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة وجود اي استفسار يتم التواصل عبر القنوات الصحيحة.

وشددت وزارة التربية و التعليم على انه لن يتم السماح للطالب المتأخر الدخول لمراكز الاختبار بعد مرور 30 دقيقة من بدء الاختبار، ويسجل غياب لهذا الاختبار، وفي حال تعذر حضور الطالب لأي اختبار من اختبارات الإمارات القياسية EmSAT لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (مرض، أو أمر طارئ عائلي)، وعندها يتوجب على الطالب رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، على ان يوضح سبب غيابه بالتفصيل وإرفاقه تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى حكومي ومصدقاً من وزارة الصحة، وعليه ستتم مراجعة طلبه وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر فقط وانطباق الشرط

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