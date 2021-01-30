الكاتب الصحفي عبيد طويرش في ذمة الله

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد هلال ( أم القيوين )

انتقل إلى رحمة الله تعالي اليوم السبت 30 يناير، الكاتب الصحفي الأستاذ عبيد سلطان طويرش رئيس تحرير الخليج 365 سابقاً، مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين بالإنابة، في جمهورية ألمانيا بعد معاناته مع المرض.

ويعد الأستاذ عبيد طويرش، أحد الإعلاميين البارزين في مسيرة الصحافة الإماراتية ويمتلك خبرة طويلة في هذا الصدد، وساهم في دفع مسيرة صحيفة «الاتحاد»، كما ساهم في تطوير الخدمات في دائرتي التخطيط العمراني والبلدية، وحقق إنجازات خلال مسيرته العملية، وكانت له مشاركات عديدة في المبادرات الوطنية والمجتمعية، وحضور دائم في الاجتماعات المحلية والدولية، وشهد عنه حسن الخلق والطيب، وحبه للآخرين.