الامارات | تحديث اجراءات الدخول لأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث اجراءات الدخول لأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص كوفيد-19، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19. يبدأ العمل بالإجراءات المحدثة الإثنين 1 فبراير.

وستستمر إجراءات دخول الإمارة بفحص مسحة الأنف (PCR) المعتمدة والتي تشمل الدخول خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.

واعتمدت اللجنة تحديث الإجراءات المتعلقة بدخول الإمارة بفحص الليزر (DPI)، إذ يسمح الدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين.

كما اعتمدت اللجنة في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيجب إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في اليوم السابع إذا تجاوزت الإقامة 7 أيام.

وتطبق هذه الإجراءات على كافة سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن، ويتعين عليهم اتباع البرتوكول الخاص بهم.

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