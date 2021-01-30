الامارات | "دبي للثقافة" تطلق مشروع"وجوه حتّا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للثقافة" تطلق مشروع"وجوه حتّا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت "دبي للثقافة" مشروع"وجوه حتّا" التوثيقي الذي يهدف إلى تسجيل التاريخ الشفهي لمنطقة حتّا وتراثها الثقافي، وصونه ونقله عبر الأجيال عن طريق روايات تختزنها ذاكرة شهود العصر من أهالي هذه المنطقة، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وسوف يُعنى مشروع "وجوه حتّا" بتوثيق قصص محكية على لسان مجموعة من أهالي حتّا الذين تُعدُّ ذاكرتهم مرجعاً تاريخياً مهماً، يرصد الأحداث التاريخية ونمط الحياة في الماضي، ودور المرأة في مجتمع حتّا، لحفظ تراث مجتمع المنطقة الثقافي، المادي والمعنوي، للأجيال القادمة.

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