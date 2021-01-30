فندق الجداف روتانا يطرح باقتي إقامة تستقطب العائلات والأحبة

كشف فندق الجداف روتانا، الذي افتتح أبوابه مؤخرًا في منطقة الجداف في دبي، عن إطلاقه تجربتي إقامة هما "الباقة الرومانسية" و"الباقة العائلية" التي تستقطب العائلات والأحبة. واشتهر الفندق الفاخر منذ افتتاحه مؤخراً بديكوراته المميزة، ومنافذ الأطعمة والمشروبات، وكرم الضيافة الذي يميّز علامة روتانا، مما يتيح للضيوف فرصة قضاء إقامة مثالية تعكس خدمات روتانا الشاملة.

الباقة العائلية

سيتسنّى للعائلات الابتعاد عن صخب المدينة واختبار شعور الدفء والضيافة التي تقدمها روتانا. يقع الفندق على مقربة من أبرز نقاط الجذب العائلية مثل دبي مول، والوافي مول والمنطقة الثقافية، ويعمل فريق فندق الجداف روتانا ليكون المنزل الثاني للضيوف، وهو يقدم أنشطة ترضي جميع أفراد العائلة. تتضمن "الباقة العائلية" غرفة عائلية واسعة بمساحة 100 متر مربع تطلّ على المسبح. وسيتم تقديم وجبة الفطور في مطعم تيمو لجميع أفراد العائلة التي ستستفيد من قسيمة بقيمة 75 درهمًا إماراتيًا لدى مطاعم أكواريوس أو تيمو أو ذا تي روم أو ذا ليست بار، وبإمكان العائلة تسجيل المغادرة المتأخر في اليوم التالي عند الساعة 6:00 مساءً للاستمتاع إلى أقصى حدود بالوقت العائلي في الفندق الهادئ، وكجزء من الباقة العائلية سيتسنى للضيوف الاستمتاع بالمرح العائلي في المسبح، أو قضاء فترة ما بعد الظهيرة بهدوء وراحة تامة في غرفهم المفروشة بأناقة.

الباقة الرومانسية

سوف يتمكن الأحبة من الاحتفال بعيد الحب في فندق الجداف روتانا من خلال اختيارهم "الباقة الرومانسية" المثالية للأزواج والأحبة من جميع الأعمار، وتتضمن هذه الباقة المميزة كل اللمسات اللازمة لإبهار من تحبون بلحظات ثمينة. عند تسجيل الوصول، سيتم الترحيب بالضيوف في غرفهم بزجاجة مجانية من الشراب الفوار أو عصير التمر. كذلك، بإمكان الضيوف طلب ترقية غرفهم إلى الفئة التالية مجانًا، مما يوفر للأحبّة أقصى درجات الرفاه. ولإضفاء لمسة كلاسيكية، سيتم تزيين السرير ببتلات الورد المتناثرة، وسيتلقى الضيوف علبة من الشوكولا اللذيذة المحضرة يدويًا كهدية من الفندق.

هذا وبإمكان الأحبّة التلذّذ بعشاء رومانسي لشخصين في مطعم تيمو، حيث يمهّد السحر الإيطالي الرومانسي الطريق أمام وجبة رائعة وأصيلة. وتشتمل هذه الباقة أيضًا على جلسة مساج بالزيوت العطرية لينعم الأحبة بشعور الراحة. وبعد تسجيل المغادرة المتأخر في اليوم التالي عند الساعة 6:00 مساءً، سيغادر الضيوف برفقة الذكريات السعيدة التي طبعتها الإقامة الرومانسية.