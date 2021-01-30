"مجموعة داروين" توقع مذكرة تفاهم مع "ايه آر جيه القابضة" و"أكاديمية ويست فورد" وشركة "جان واخوانه"

علنت مجموعة داروين، منصة الأعمال العالمية الرائدة، مؤخراً عن خططها الاستثمارية وشراكاتها في العديد من القطاعات بما في ذلك التصنيع والتجزئة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة و مع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة. وقعت اليوم شركات داروين التي تتخذ من دبي مقراً لها مثل داروين بلاتفورم كابيتال المحدودة، وداروين أفيترونيكس، مع جلف جيت لمنتجات النفط والغاز ذ.م.م، ودليهمان ريا آي تي تريد، عدة اتفاقيات لتشكيل مشاريع مشتركة وأنماط أخرى من الشراكات. بالنسبة للهند، دخلت "دي بي للتجزئة"، ذراع البيع بالتجزئة التابع لمجموعة شركات داروين في شراكة حصرية مع شركة البيع بالتجزئة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة – جان واخوانه لتسويق منتجاتها وتقديم الدعم لسلسلة التوريد.

تبلغ القيمة الصافية لمجموعة شركات داروين حوالي 6 مليارات دولار أمريكي ولديها 21 شركة زميلة. على مر السنين، حققت المجموعة تقدمًا سريعًا في العديد من القطاعات مع الشركات الزميلة.

وفي هذا السياق صرح فرحان أحمد الدمودي، رئيس مجموعة داروين، في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "لقد تعاونا مع ايه آر جيه القابضة للعمل بشكل مشترك في العديد من القطاعات. وفي قطاع التعليم، دخلت مجموعة داروين في شراكة مع مجموعة ويست فورد التعليمية من أجل اتفاقية تشغيل حصرية للهند. وبالنسبة لتجارة التجزئة، فقد تعاونا مع شركة جان واخوانه، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة عمرها 94 عامًا وتعمل في العديد من البلدان وتوفر 2500 سلعة من المنتجات. لتعزيز تواجد الشركة في الهند. بالإضافة إلى ذلك بالتعاون مع جان واخوانه، نخطط لاستثمار 13.6 مليون دولار لإنشاء وحدة تصنيع مشتركة أيضًا"

دخلت مجموعة داروين في عدة مشاريع مشتركة وروابط حصرية في الإمارات العربية المتحدة ووقعت مذكرة تفاهم مع ثلاث كيانات رائدة. ايه آر جيه القابضة اليوم وهي واحدة من الشركات التجارية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل العديد من العلامات التجارية الرائدة. وتعمل المجموعة في عدة مجالات رئيسية مثل التجارة والطاقة، وستعمل كيانات داروين في دبي مع ايه آر جيه في مجالات البناء والخدمات الهندسية والتصنيع وتقنيات إدارة المياه وتطوير الممتلكات وأنظمة الطاقة المتجددة والضيافة والأغذية والمشروبات والصحة والعافية والتسويق والتعليم والأزياء والتجزئة.

وأضاف الدمودي: " ستقدم مجموعة داروين كل دعم الأعمال إلى كيانات ايه آر جيه في الهند أيضًا. في قطاع التعليم، ارتبطت داروين للتعليم، وهي جزء مجموعة داروين، مع مجموعة ويست فورد التعليمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي مجموعة رائدة في التعليم مع عقود من الخبرة في تشغيل برامج جامعات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم. تم إبرام مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بقصد إنشاء حرم جامعي دولي حديث لجامعة ليفربول جون مورس المرموقة بالمملكة المتحدة في الهند لتلبية تطلعات الطلاب المميزين في الهند الذين يعتزمون متابعة المستوى الدولي الأعلى، الدرجات العلمية والدبلومات"

من جانبه قال فيجاي سينغ، مدير (الأعمال الدولية) لمجموعة داروين: " من خلال الشراكات الإستراتيجية، نخطط لتعزيز التعاون التجاري بين الهند والإمارات حيث توجد إمكانات هائلة في مجالات الخدمات والتقنيات،التجزئة، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، الطاقة، المالية، البنية التحتية، التصنيع الدفاعي وغيرها. ونظرًا لأن الهند والإمارات العربية المتحدة تستهدفان زيادة التجارة من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في العامين المقبلين، فإن الشراكة مع العديد من الشركات الإماراتية ستلعب دورًا محفزًا في تحقيق هذا الهدف".

مضيفاً: " تهدف مذكرات التفاهم الموقعة في دبي اليوم إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز وحدات التصنيع في الهند، وخلق فرص العمل. تهدف هذه الشراكات أيضًا إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية الأخرى من دبي. بشكل عام ، نهدف إلى خلق فرص عمل عديدة وأرباح ممتازة لجميع شركائنا".

عززت مجموعة داروين علاقاتها مع كيانات الأعمال الإماراتية بعدة زيارات في الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تعزز مذكرات التفاهم الموقعة التعاون التجاري الثنائي بين الهند والإمارات. بعد وضع بصمة قوية في الهند، تخطط المجموعة الآن لتوسيع أعمالها في العديد من القطاعات في البلدان الأخرى. في الشرق الأوسط، حيث لها تواجد حالياً في سلطنة عمان وتستثمر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. مع العديد من اتفاقيات الشراكة والمشاريع المشتركة اليوم، تجد المجموعة قدمًا قوية في الإمارات العربية المتحدة وتوفر أيضًا فرص للكيانات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق الهندي الواسع.