العاملون في خط الدفاع الأول يحضرون لمشاهدة التحفة الفنية المتحركة "المنبت" في أبوظبي

حضر عدد من الأبطال العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد-19 للاستمتاع بجولات حصرية على مدار الأسبوع لمشاهدة التحفة الفنية المتحركة "المنبت".

وبالتعاون مع مكتب فخر الوطن، تلقى حوالي 800 شخص من الأفراد العاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم دعوات خاصة لزيارة التحفة الفنية المتحركة في جزيرة الجبيل.

وتأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهود أبطال خط الدفاع الأول، ومن ضمنهم المتخصصون في الرعاية الصحية وموظفو الطوارئ ومقدمو الخدمات الأساسية، والذين يخاطرون بحياتهم للحفاظ على أفراد المجتمع وسلامتهم خلال فترة الجائحة.

واستقبلت الفعالية الضيوف من 20 إلى 27 يناير حيث استمعوا بتجربة متكاملة تضمنت جولة خاصة في منطقة المجلس التي تضم معرضاً للرسومات والتصاميم التي شكلت الأساس الإبداعي للتحفة الفنية "المنبت". كما خصصت اللجنة المنظمة مقاعد مميزة لأبطال خط الدفاع الأول لمشاهدة هذه التحفة الفنية التي تجمع بين المؤثرات البصرية والموسيقى بين أشجار القرم. وساهم الأبطال برفقة أطفالهم الصغار أيضاً برسوماتهم على الجدار الفني الملون الذي يتضمن إبداعات الأطفال الزائرين.

وكانت أعداد كبيرة من المشاهدين قد تابعت العرض المذهل يوم 2 ديسمبر الذي أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استلهمت منه التحفة الفنية المتحركة "المنبت" والتي تحييها الأضواء والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل حتى 30 يناير 2021.

وتتوفر التذاكر لحضور الفعالية التي افتتحت أبوابها ابتداءً من 14 ديسمبر بسعر رمزي يبلغ 30 درهماً للبالغين، و15 درهماً لمن تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 عاماً فيما يمكن للصغار تحت ست سنوات الدخول مجاناً ليتمكن الجميع من الاستمتاع بهذه الفعالية التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

يفتح موقع هذا العمل الفني المتحرك أبوابه أمام الزوار ابتداءً من الساعة 5:00 مساء كل يوم، ما عدا يوم الأحد، ليستمتع الحضور بمشهد غروب الشمس وراء غابات القرم وليتسنى لهم الوصول إلى مقاعدهم قبل ابتداء الفعالية بمحتواها المرئي المذهل في تمام الساعة 6 مساءً والتي تعرض بشكل متكرر حتى الساعة 8 مساءً، فيما تتوفر عربات الطعام في الموقع لخدمة الحضور.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات، يتم المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل إلزامي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع الحضور.