الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس مندوب مبيعات ثلاثة أشهر وغرامة 5000 درهم، بتهمة عرض 100 درهم رشوة على مشرف أمن في مجمع المرابع العربية، ليسمح له بدخول المجمع. وقال المشرف، في التحقيقات، إنه كان على رأس عمله، حينما حضر المتهم، وطلب منه التواصل مع أحد المسؤولين في المجمع، حتى يسمح له بالدخول نظراً لضبط أحد العمال التابعين لشركته سابقاً أثناء محاولة الدخول دون تصريح، ففوجئ بالمتهم يطوي 100 درهم، ويدسها في يده. وأضاف المشرف أنه أبلغ الشركة المسؤولة عن إدارة المجمع على الفور، فطلبوا منه إبلاغ الشرطة، التي قبضت على المتهم.

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محمد فودة: [email protected]

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