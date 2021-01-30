«الاتحاد الحديدي 14».. تمرين بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

انطلقت فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 14» بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي، والمقام على أرض الإمارات، ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية، وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية، ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام، وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي تمرين «الاتحاد الحديدي» ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأميركي لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين. وقد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك، بعد اكتمال وصول القوات الأميركية المشاركة في التمرين.