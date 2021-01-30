ارتفاع نسب الإنجاز في «خدمات رأس الخيمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ارتفاع نسبة انجاز المعاملات في مؤسسات الدائرة التنفيذية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2018-2019-2020، وذلك بنسبة واضحة شكلت خلالها تقدماً في نوعية الخدمات المقدمة، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة.

وقال الحمادي إن المؤسسات الأربع التابعة للدائرة حققت إنجازاً ملحوظاً في خدماتها المقدمة للأفراد والمنشآت، والتي أوضحتها النسب المرتفعة التي سجلت في كل من مؤسسة الإشغال، ومؤسسة إدارة المخلفات ومؤسسة الصرف الصحي وأخيرا مؤسسة الزراعة التجميلية.

وبين مدير عام الدائرة أن مؤسسة الإشغال في الدائرة سجلت تطوراً في نسبة المعاملات المنجزة لديها، حيث سجلت المؤسسة خلال العام 2018 43% معاملة، وفي العام 2019 سجلت نسبة 40% وفي العام 2020 سجلت نسبة 72% معاملة، أما مؤسسة إدارة المخلفات، فقد كان هناك تفاوت في النسب في الأعوام الثلاثة من حيث إنجاز المعاملات، حيث سجل العام 2018 نسبة 96% وفي العام 2019 سجلت نسبة 98% معاملة، وفي العام 2020 انخفضت نسبة إنجاز المعاملات بسبب الجائحة إلى 93%.

وأشار إلى أن نسبة إنجاز المعاملات في مؤسسة الصرف الصحي ارتفع خلال العام 2018 الى 67% وفي العام 2019 بلغت النسبة فيها إلى 94% وفي العام الماضي 2020 ارتفعت بنسبة 95%، وأخيراً حققت مؤسسة الزراعة التجميلية تقدماً في نسبة إنجاز المعاملات، حيث سجلت في العام 2018، بنسبة 80% وفي العام 2019 بنسبة 88%، وفي العام 2020 بنسبة 91%.

وأكد الحمادي أن الدائرة تواصل وبشكل مستمر تطوير خدماتها، والتي كان أحدثها توفير خدمة الإبلاغ عن «تضرر الطرق»، وذلك من خلال تحصيص رقم للتواصل مع الدائرة 8008118، والتي يمكن من خلاله التواصل مع المؤسسة المختصة بالدائرة، والعمل على حل أية مشكلة بأفضل السبل، وفي مدة زمنية مناسبة، مضيفاً بأن الدائرة خصصت البريد الإلكتروني لمركز سعادة المتعاملين للتواصل مع الجمهور والمتعاملين، وتلقي الملاحظات. وأشار المهندس أحمد الحمادي أنه وضمن حملة «يداً بيد نتعافى» بادرت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بمبادرة لتطعيم موظفي وعمال الدائرة ضد كوفيد-19 كأول دائرة حكومية محلية بالإمارة.