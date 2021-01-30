«سفراء الأمان» في شرطة دبي يطلق «صوت الطفولة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي برنامج «صوت الطفولة»، والذي يتضمن تنظيم 48 جلسة حوارية عن بُعد، ويناقش خلالها 144 ورقة علمية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الطفل بشكل عام التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافتهم وقدراتهم في الجانبين التعليمي والاجتماعي.

وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن إطلاق مجلس سفراء الأمان برنامج «صوت الطفولة» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم المبادرات والبرامج لمختلف فئات المجتمع بما فيهم فئة الأطفال، والذين يشكلون أهمية بالغة، كون مرحلة النشء هي من أهم المراحل التي يتم فيها بناء الوعي بصورة صحيحة لإنشاء أجيال مُتسلحة بالمعرفة والعلوم والقيم والمبادئ والوعي الصحيح، وليصبحوا نافعين لمجتمعاتهم ووطنهم.

من جانبها قالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، إن المجلس صمم برنامج «صوت الطفولة» ليكون عبارة عن جلسات حوارية تنفذ عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، يعقدها سفراء الأمان بمشاركة الأطفال الموهوبين، لنقل خبراتهم وتجاربهم لأقرانهم من الأطفال، وتستعرض وتناقش هذه الجلسات حقوق الطفل والظواهر والسلوكيات المختلفة التي قد تؤثر عليه.

وأكدت أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعريف الأطفال بجهود شرطة دبي ومبادراتها المتنوعة في مجال حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي لديهم للحد من المظاهر والسلوكيات الخاطئة، مبيناً أن البرنامج يستهدف أطفال مبادرة «سفراء الأمان»، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة من الجنسيات كافة، ويناقش محاور رئيسة، مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والعنف والانتحار والمخدرات والاعتداء اللفظي والجسدي، وغيرها من المواضيع المرتبطة بهذه السلوكيات، منوهة إلى أن اللغات المستخدمة في البرنامج هي اللغتان العربية والإنجليزية، وتُخصص الجلسات لمن هم من عمر السابعة وحتى السابعة عشرة.

48 جلسة حوارية

وأوضحت البلوشي، أن الجلسات الحوارية تعقد كل يوم اثنين باللغتين العربية والانجليزية حيث تم الإعداد لـ 48 جلسة عن بُعد تناقش 144 ورقة علمية، منها حقوق الطفل الأساسية، وكيفية التعامل مع الظواهر السلوكية، وحقوق الطفل النفسية والجسدية، والعودة الآمنة للمدارس، ونعمة الأمن الاجتماعي، وحماية حقوق الأطفال من أصحاب الهمم، وحماية الطفل من العنف الأسري، والتعليم الذكي وأثره على الصحة، وريادة الأعمال للأطفال، والطفل والإعلام، ومبادرة أمن المدارس، ومبادرة مدارس حماية، والتعليم عن بُعد، وكوفيدـ 19 والرعاية الصحية للأطفال، ومبادرات الإمارات الإنسانية.

جلسات عن بُعد

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف نائب رئيس مجلس سفراء الأمان: إنه تم عقد 3 جلسات عن بُعد، حيث ناقشت الجلسة الأولى محور «الوقاية من التنمر في المدارس» بهدف تعريف الأطفال بمدى خطورة ظاهرة التنمر وتأثيرها، وحضرها 663 مشاركاً.

ولفت إلى أن الجلسة الثانية ناقشت محور «حقوق الطفل»، وناقشت الجلسة الثالثة محور «مكافحة المخدرات».