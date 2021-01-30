الامارات | الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة ليلاً أحياناً، خصوصاً على البحر غرباً.

أما الرياح، فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س أحياناً على البحر. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يصبح مضطرباً أحياناً ليلاً غرباً، فيما يحدث المدّ الأول عند الساعة 13:36، والثاني عند 03:49، والجزر الأول عند الـ21:05 والثاني عند الـ07:56.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الـ10:20، والمدّ الثاني عند الـ23:39، والجزر الأول عند الـ16:55، والجزر الثاني عند الـ05:40.

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