الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات، للعام الدراسي المقبل، ينطلق غداً، ويستمر حتى الرابع من مارس المقبل.

وحددت الوزارة شروطاً عدة لقبول الطلبة في الأكاديمية، منها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وحاصلاً على معدل لا يقل عن 85% في الرياضيات واللغة الإنجليزية، ولا تقل نسبة الحضور عن 90% في الصف الثامن، وسجل السلوك متميزاً، وكذلك ضرورة اجتياز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

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