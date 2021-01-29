«الصحة»: تقديم 137,956 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 137,956 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,006,601 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كوفيد-19.