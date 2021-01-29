بعد تصدّر الإمارات في التطعيم ضد «كورونا».. سيف بن زايد: رعاية فائقة من القيادة لصحة المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة مكونات المجتمع كافة، خاصة في ظل تداعيات فيروس «كورونا» المستجد. وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «بالرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة كافة مكونات المجتمع، تصدرت الإمارات الدول العربية في حملة التلقيح ضد «كوفيد- 19»، وجاءت الثانية عالمياً، فيما سجلت الأيام السبعة الماضية المرتبة الأولى عالمياً، أسأل العلي القدير أن يحفظ الجميع».