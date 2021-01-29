«أمانة التنفيذي» بأم القيوين تناقش فعاليات «أسبوع الابتكار»

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين - الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات في الإمارة - اجتماعاً افتراضياً أمس، مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للوقوف على آخر المستجدات حول فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» التي ستنطلق، خلال الفترة من 21 وحتى 27 فبراير المقبل، وعرض مدى جهوزية اللجنة المنظمة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على توحيد وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ومواءمتها مع إرشادات حكومة دولة الإمارات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأثنت كليثم خميس المديرة التنفيذية للابتكار في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأم القيوين في كلمتها خلال الاجتماع على جهود الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لحماية أفراد المجتمع، خلال الفعاليات التي سيتم تنظيمها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشمل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتوزيع أدوات التعقيم في مختلف المواقع.

وقالت: إن أسبوع الابتكار في أم القيوين سيشهد الإعلان عن العديد من المبادرات الحكومية، إضافة إلى تنظيم المعارض الافتراضية والفعاليات والأنشطة في الجهات الحكومية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

كما أكدت أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه المبادرة الوطنية وتنسيق الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان أفضل تنظيم لفعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

واستعرض الاجتماع التنسيق الإعلامي للفعاليات في الإمارة، حيث تم التأكيد على توحيد وتنسيق الرسائل المقدمة للجهات الإعلامية لضمان عرض جميع الفعاليات والمبادرات بصورة موحدة وبارزة وشاملة ودقيقة، ما يساهم في ترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار في المجتمع.