بلحيف النعيمي يبحث توظيف الابتكار في تطبيق الاقتصاد الدائري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، مقر مجموعة الابتكار الصناعي في الشارقة للاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها المجموعة في مجال الابتكار الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية لضمان الاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي. وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على الابتكار والحلول القائمة على توظيف أحدث التقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة.

رافق معاليه خلال الزيارة، سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس سيف الشرع الوكيل المساعد للوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة.

والتقى معاليه خلال زيارته للمجموعة سعيد مطر القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، وباختيور إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.

وبحث معالي الدكتور بلحيف النعيمي مع تريم مطر تريم مدير عام المجموعة إمكانية توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري محلياً وتعزيز توجهات الدولة نحو تحقيق التعافي الأخضر.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021– 2031، التي أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة شؤون مجلس الوزراء ومكتب الذكاء الاصطناعي، وتمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافٍ أخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا، وتستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.

وأطلع معاليه على مجموعة من أحدث الابتكارات الصناعية التي تنفذها المجموعة في مجالات الإنتاج الزراعي وصناعة مختلف المنتجات الأولية والثانوية من المنتجات النباتية مثل الأوراق وخيوط الغزل والنسيج والزيوت ومواد البناء (ألواح الأرضيات) وأعلاف الحيوانات لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري.

وأثنى معاليه على المستوى المتقدم من توظيف واستخدام التكنولوجيا الذي تطبقه المجموعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، ويعزز مكانتها كأحد أهم المراكز العالمية لاستقطاب الابتكارات التكنولوجية في العديد من المجالات والقطاعات.