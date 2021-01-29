خطة متكاملة لحماية كاسر الأمواج والشواطئ في دلما

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مخططاً متكاملاً لحماية كاسر الأمواج والشواطئ المتآكلة في سواحل منطقة الظفرة من عوامل النحت والتعرية، والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة ومصانة، حسب المعايير الدولية، وذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على البيئة والحد من تآكل الشواطئ، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المتنوعة بهدف إنشاء الحماية الصخرية للمناطق المتآكلة في جميع مدن المنطقة المطلة على البحر، وذلك بهدف حماية الشواطئ من التآكل نتيجة حركة الأمواج، وحماية الحياة الفطرية.

ويتضمن المخطط مجموعة من المشاريع المختلفة، منها مشروع لتوفير الحماية الصخرية لنادي السيدات في جزيرة دلما، بجانب مشاريع أخرى تم تنفيذها في الجزيرة، منها مشروع الحماية الصخرية لمدرج مطار الجزيرة، وحمايته من التآكل والانجراف بطول 674 متراً، ومشروع كاسر الأمواج خلف مستشفى الجزيرة بطول 14 متراً، وسماكة لا تقل عن 1.8 متر، بهدف حماية المناطق المتآكلة من الشاطئ في الجزيرة، بسبب عوامل النحت والتعرية.

وبلغت سماكة الصخر المستخدم في المشروع أكثر من 1.8 متر، وبمعدل طول للميول الجانبية بلغ 14 متراً، كما تضمن جدار الحماية الخاص بالمشروع قاعدة من الخرسانة المسلحة بعرض 4 أمتار، وبسماكة 60 سنتمتراً، وطول 780 متراً، وقاعدة من الخرسانة المسلحة بعرض متر واحد، وسماكة 60 سنتمتراً، وطول 378 متراً، إضافة إلى جدار استنادي بعرض 80 سنتمتراً، وارتفاع 2.3 متر، وبطول 1185 متراً.

وتسعى بلدية الظفرة الى تنفيذ مشاريع الحماية الصخرية لحماية كاسر الأمواج والشواطئ المتآكلة في سواحل منطقة الظفرة من عوامل النحت والتعرية، ضمن أعمال التحسينات والتطوير والتحديث لمشاريع وخدمات البنية التحتية التي تنفذها البلدية، تماشياً مع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة الظفرة.

إضافةً إلى إبراز الجانب الجمالي والسياحي للشواطئ الجميلة التي تتميز بها مدينة دلما، وانعكاس ذلك على إنعاش الجانب السياحي، خاصة أن دلما تزخر بالعديد من عوامل الجذب السياحي، وتشتهر بالمعالم الأثرية والتراثية.

وتحرص البلدية على تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والمشاريع التشغيلية والرأسمالية، بجانب المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات السكان ومتطلبات المجتمع المحلي، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.