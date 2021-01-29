الامارات | «صحة أبوظبي» تطلق مشروع «خلايا الدم المجمّدة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تطلق مشروع «خلايا الدم المجمّدة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، مشروع خلايا الدم الحمراء المجمدة، الأول من نوعه في الدولة، الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي ومستدام من الدم.

وستعمل خدمات بنك الدم - أبوظبي على تطبيق تقنيات جديدة لتجميد خلايا الدم الحمراء، وإطالة عمرها إلى 10 سنوات، بما يوفر استجابة أكثر فاعلية، وسرعة في المواقف المُهددة للحياة، وتلبية احتياجات نقل فصائل الدم النادرة لبعض المرضى.

ويدعم الابتكار إنشاء مخزون الدم الاستراتيجي في بنوك الدم وصيانته، حيث يجمع بين أحدث التقنيات المتطورة وخبرات المتخصصين من ذوي المهارات العالية، لدعم طلبات نقل الدم العاجلة وتلبية احتياجاتها، من خلال تجميد نحو 600 وحدة من خلايا الدم الحمراء سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وتتصف فترة الصلاحية التقليدية لخلايا الدم الحمراء بأنها قصيرة نسبياً، حيث تراوح بين 21 و42 يوماً، ما قد يتسبب في محدودية خدمات نقل الدم المتوافر للنقل، وبالتالي نقص الإمداد اللازم للجراحة، أو في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها.

وقال وكيل دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي، إن مشروع خلايا الدم الحمراء يترجم جهود الهيئة لإرساء أسس لمستقبل مستدام للقطاع الصحي في الإمارة، قائم على ضمان الجاهزية وتسخير جميع الإمكانات، لتقديم رعاية صحية بمستويات جودة عالمية لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة»، الدكتور مروان الكعبي، أنه ينبغي الحفاظ على التوازن بين أعداد المتبرعين بالدم، ووحدات الدم التي يتم جمعها، وبين متطلبات المستشفيات القائمة على احتياجات المرضى، لضمان توفير إمدادات كافية وتلبية الطلب المستمر على منتجات الدم وعمليات النقل.

وقالت المدير الطبي لبنك الدم، الدكتورة نعيمة أومزيان، إن المخزون الاستراتيجي لكريات الدم الحمراء، المجمدة يسهم بدعم ‏المرضى في حالات الطوارئ والحالات النادرة.

تجميد 600 وحدة من خلايا الدم الحمراء سنوياً.

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