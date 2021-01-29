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الامارات | تقديم 104.2 آلاف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 104.2 آلاف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 104 آلاف و200 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، مليونين و868 ألفاً و645 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» لأفراد المجتمع كافة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس، والسيطرة على الجائحة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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