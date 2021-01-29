الامارات | توظيف .. 4 برامج تؤهّل الخريجين الجدد لـ «وظائف الحكومة»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف .. 4 برامج تؤهّل الخريجين الجدد لـ «وظائف الحكومة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أربع قنوات، أو برامج رئيسة، لتأهيل الخريجين الجدد وظيفياً، قبل مرحلة تعيينهم في أي جهة حكومية وبعدها، وتشمل هذه القنوات:

1 - «برنامج مسار» الذي يهدف إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، للحصول على المؤهلات العلمية، وذلك لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي، وفق قرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

2 - «خطط التطوير الفردية»، وذلك وفقاً لآليات نظام إدارة التدريب والتطوير ونظام الأداء الوظيفي المعتمدين من مجلس الوزراء، وبحسب الآليات الإلكترونية والذكية المتاحة من قبل الهيئة.

3 - «منصة التعلّم الإلكتروني» في الحكومة الاتحادية، المعروفة باسم «المورد»، التي تؤدي مهامها من خلال تعاون الهيئة مع جامعات ومؤسسات تعليمية، وبيوت خبرة، وشركات عالمية رائدة في مجال تقديم التدريب والتعليم الإلكتروني، لتقديم شهادات مهنية تخصصية ودورات وبرامج تدريبية إلكترونية، ومواد تعليمية لموظفي الحكومة الاتحادية.

4 - «بنك المهارات الحكومية»، يمكن من خلاله أن يتواصل الخريج مع الخبراء في الحكومة الاتحادية، واكتساب معارف جديدة من خلال استخدام المنصة، لطلب الاستشارات في مجالات معينة، ما يضيف إلى معارف الخريج الجديد المعين في الحكومة.

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