الامارات | السماح للمهنيين بالتنقل بين المنشآت الصحية في دبي حتى نهاية مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمهنيين بالتنقل بين المنشآت الصحية في دبي حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي السماح بتنقل المهنيين الصحيين المرخصين بين المنشآت الصحية، لإدارة حالات فيروس «كورونا»، لضمان استعداد القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية، وذلك حتى نهاية شهر مارس.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية المرخصة من قبلها، أنه يجوز للمهنيين الصحيين المرخصين العمل والانتقال بين المنشآت الصحية الأخرى، حيثما تقتضي الحاجة، بغض النظر عن المنشأة الصحية المرخص عليها، وذلك لغرض الإسهام في مكافحة فيروس «كورونا»، وإدارة الحالات المصابة بالفيروس.

ويجوز للمهنيين الصحيين المرخصين من الجهات الصحية الأخرى بالدولة - بحسب الهيئة - العمل والانتقال إلى المنشآت الصحية المرخصة في إمارة دبي، حسب الحاجة.

وأكدت الهيئة ضرورة حصول المهني الصحي على موافقة خطية مسبقة من المنشأة التي يعمل بها قبل الانتقال، أو قبل العمل لدى أي منشأة صحية أخرى، وفي حال تقديم شكوى طبية أو حدوث خطأ طبي، تكون المسؤولية على الطبيب المهني والمنشأة الصحية التي تم تقديم خدمات الرعاية الصحية بها أو من قبله بحسب الأحوال.

ولفتت إلى أنه لا يشترط للعمل بهذا التعميم الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة، وعلى جميع المنشأت الصحية المعنية الالتزام التام بما ورد فيه.

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