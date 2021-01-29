الامارات | شرطة الشارقة تنشر الوعي المروري إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنشر الوعي المروري إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستكمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة التوعية المرورية الإلكترونية بعنوان «غايتنا سلامتك»، والتي تستمر حتى نهاية يناير الجاري، بهدف تعزيز السلامة المرورية، والقيام بدورها المجتمعي والتوعوي.

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب سعود الشيبة، أن الحملة تهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والمشاة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الحملة عبر المشاهدات الخاصة بفيديوات الحملة أكثر من 40 ألفاً و648 مستفيداً حتى الآن، داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة التقيد بالقوانين المرورية، والإرشادات التي تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين، والالتزام بقوانين وقواعد أنظمة السير والمرور للحد من الحوادث.

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