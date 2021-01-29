الامارات | محاكمة 3 متهمين بانتحال صفة رجال أمن وسرقة شخصين

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 متهمين بانتحال صفة رجال أمن وسرقة شخصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في الفجيرة محاكمة ثلاثة متهمين (خليجيين)، بتهمة انتحال صفة رجال أمن، وسرقة أموال وهواتف شخصين (آسيويين)، بعد ما قاموا باختطافهما، كل على حدة، إلى منطقة بعيدة عن المدينة، وتهديدهما وضربهما للحصول على متعلقاتهما الشخصية.

وتفصيلاً، أحيل خليجي إلى محكمة الجنايات، بينما هرب متهمان آخران في قضيتين منفصلتين بالسرقة والاعتداء بالضرب، وانتحال صفة وظيفة عامة، وتشكيل عصابي، وتقييد حرية شخصين، كل على حدة، بعد الادعاء بأنهم من رجال الأمن، وطلبوا من المجني عليهما مرافقتهما، حيث استقلوا مركبة خاصة وتوجهوا إلى منطقة بعيدة، ثم قاموا بسرقتهما بالإكراه، والتعدي عليهما بالضرب، وأخذ متعلقاتهما الشخصية، وهاتفيهما وكل شيء ثمين معهما.

وفي القضية الأولى، قدم آسيوي بلاغاً في مركز الشرطة، يفيد فيه بتعرضه للاختطاف من قبل ثلاث خليجيين، أوهموه بأنهم من رجال الأمن، وركب معهم السيارة، واتجهوا به إلى منطقة بعيدة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة هاتفة وحافظة نقوده.

فيما أكد مجني عليه آخر في قضية منفصلة أن المتهمين طلبوا منه الركوب معهم في المركبة، وحين حاول التفاهم معهم قبل أن يركب، أوهموه بأنهم رجال أمن، وعليه أن يستقل مركبتهم، وحين امتثل لأوامرهم اصطحبوه إلى منطقة بعيدة، وقاموا بتفتيشه واستخراج جميع ما يملكه، وسرقته، وفروا هاربين. وتمكنت الأجهزة الشرطية من ضبط أحد المتهمين، فيما لايزال متهمان هاربين، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.

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