الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو إلى إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لها، وإعطائها الأولوية، وعدم عرقلتها أو تأخيرها. وأكدت شرطة أبوظبي على أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية، انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية، التي تعكس صورة حضارية للزائرين.

ولفتت إلى أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، ويؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة، ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً وست نقاط مرورية.

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