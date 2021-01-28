عبدالله بن زايد والعويس يؤكدان التزام الدولة ببروتوكولات فحوص كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي جيبي كوفود وزير خارجية الدنمارك، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتضافر الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19.

كما تحدث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع هاتفياً، مع معالي ماغنوس هونيكي وزير الصحة الدنماركي لتأكيد دقة الاختبارات في دولة الإمارات وآليات الرقابة الصارمة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وطلب سموه ومعاليه إيضاحات حول تفاصيل الحالات التي كانت وراء قرار تعليق الرحلات الجوية من الإمارات مؤقتا، وأشارا إلى أن السلطات الإماراتية قد سعت للحصول على معلومات إضافية حول توقيت ومكان الحالات الإيجابية التي سافرت من دولة الإمارات إلى الدنمارك.

وأكدا التزام الدولة بالتعاون مع الدنمارك لتبديد أي مخاوف قد تنشأ في المستقبل وأشارا إلى أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 25 مليون اختبار كوفيد-19 في دولة الإمارات.

يذكر أن دولة الإمارات والدنمارك هما من بين الدول التي سجلت أعلى معدلات اختبار لكوفيد-19 في العالم.