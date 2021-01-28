شرطة أبوظبي تحث السائقين على إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة

ابوظبي - سيف اليزيد - حثت شرطة أبوظبي السائقين على إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين، ضمن حملة «درب السلامة»، إلى الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها، لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث.

وأكدت أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية، انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعكس صورة حضارية للزائرين.

وحذرت من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، باعتبار ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، ويؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة، ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.



