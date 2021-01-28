الامارات | شرطة دبي تحرر 443 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وتسجل 1569 تنبيهاً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحرر 443 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وتسجل 1569 تنبيهاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت شرطة دبي 443 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وسجلت 1569 تنبيهاً، كما وجهت بعدم التجمع في 17 موقعاً مخالفاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك خلال جولاتها التفتيشية لضمان تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كوفيد-19" في خمسة من المراكز التجارية في الإمارة خلال شهر يناير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news