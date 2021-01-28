رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن خالد

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.. أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.. سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.