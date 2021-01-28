برعاية محمد بن راشد.. اختتام قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اختتمت مساء أمس أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورتها الثالثة عشرة، برئاسة دولة الإمارات، وبمشاركة وحضور أكثر من 2000 مشارك يمثلون 100 دولة ومنظمة دولية ومسارات تشاورية عالمية والقطاع الخاص والشباب.

شراكات دولية

وأعلن في ختام أعمال القمة عن شراكات دولية من أبرزها الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ برنامج توجيهي للعمال المهاجرين من الدول الأفريقية للعمل في دول الخليج العربي بهدف توفير معلومات دقيقة حول أهم القضايا ذات العلاقة بالهجرة من أجل العمل، سواء المتعلقة بشروط وظروف الاستقدام والتوظيف، أو عقود العمل والتحويلات المالية للعمال، فضلاً عن شراكة تنموية بين الوكالة البلجيكية للتنمية واتحاد شباب السنغال بهدف تمكين رواد الأعمال من شباب السنغال للحصول على فرص تأسيس مشروعاتهم في بلجيكا.

«مستقبل التنقل البشري»

وناقشت القمة التي عقدت من يوم 18 وحتى 26 يناير الجاري حزمة من الموضوعات التي تهم نحو 270 مليون مهاجر من أجل العمل في جميع أنحاء العالم، وذلك تحت شعار «مستقبل التنقل البشري: شراكات مبتكرة لتنمية مستدامة» في وقت أشاد فيه ممثلو الحكومات والمشاركون بالإدارة المثلى للقمة التي عقدت افتراضياً جراء جائحة كوفيد- 19.

ومن المقرر أن تتشارك دولة الإمارات والمغرب والإكوادور في رئاسة الدورة الرابعة عشرة للمنتدى 2021 «ترويكا الرئاسة» في وقت أعلن فيه ممثل الحكومة الفرنسية في القمة عن رغبة بلاده في تولي رئاسة الدورة الخامسة عشرة من المنتدى 2022. وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس القمة، بالنقاشات التي شهدتها القمة وبالمشاركة الواسعة في أعمالها الأمر الذي يؤكد الرغبة الصادقة للدول الأعضاء في المنتدى، ولكافة الشركاء للعمل معاً من أجل عالم أفضل ومستقبل زاهر للبشر في جميع أنحاء العالم.

وأكد في كلمته أمام الجلسة الختامية للقمة إدراك دولة الإمارات لضرورة التعاون الدولي من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية والهجرة من أجل العمل، حيث تجسد ذلك في برنامج عمل الدولة الذي أدارت بموجبه الدورة الثالثة عشرة من المنتدى، وذلك من خلال التركيز على تعزيز وتطوير الشراكات.

منصة حيوية

كما أكد معاليه التزام الإمارات بمواصلة دعمها للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، خلال الفترة القادمة كعضو في «ترويكا الرئاسة»، مشيراً إلى أن المنتدى سيواصل ممارسة دوره الرئيس في تعزيز آليات حوكمة هجرة العمل وفي توفير منصة حيوية لمناقشة القضايا الملحة، وتحقيق نتائج ملموسة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الصلة بين التنمية والهجرة من أجل العمل.

34 جلسة

على صعيد متصل، أوضح عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للاتصال والعلاقات الدولية أنه تم تنظيم 34 جلسة خلال الأيام السبعة للقمة ناقش خلالها المشاركون تداعيات جائحة كوفيد- 19 وخطط التعافي التي وضعتها الدول، فضلاً عن تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل، وكيفية التصدي لهجرة العمل غير النظامية وخطط العمل التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمؤسسة الأفريقية للتنمية لتشجيع المغتربين على المساهمة في برامج تطوير المهارات في بلدانهم، فضلاً عن الشراكات الهادفة لبناء قدرات الدول الأعضاء.

يشار إلى أن الموضوعات التي ناقشتها القمة مثلت مخرجات ست مشاورات إقليمية نظمتها دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من شهر مايو إلى يوليو 2020 تنفيذاً لبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للمنتدى والذي نفذته الدولة منذ أن تسلمت رئاسة المنتدى في شهر يناير 2020. وقال النعيمي إن القمة شهدت تنظيم مسابقة الشباب للقيادة والابتكار، ومسابقة أخرى، بالتعاون بين المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال وحاضنة الأعمال السويسرية لاختيار أفضل مشروع ناشئ لخدمة قضايا الهجرة والتنمية.

تعاون طوعي

يذكر أن المنتدى العالمي للهجرة أطلق في العام 2008، حيث يشكل مساراً تشاورياً حكومياً يعنى بالتعاون الطوعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف تعزيز المردود التنموي للهجرة من أجل العمل، وتتوج أعماله السنوية بقمة تستضيفها الدولة الرئيس للمنتدى.