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ختام التمرين العسكري المشترك بين الإمارات وأميركا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اختتمت بمنطقة الحمرا فعاليات التمرين العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، والذي نفذته وحدات من القوات البرية، وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأميركية. يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المبرمجة بين البلدين لرفع القدرات القتالية والجاهزية لتنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية، وتنسيق عمليات الإسناد الجوي، إضافة للتدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية. ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك، وتبادل الخبرات بين البلدين للوصول إلى أعلى مستويات العمل الاحترافي العسكري في تنفيذ العمليات المشتركة.

  • جانب من فعاليات التمرين المشترك الذي نفذته وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأميركية ( الصور من وام)
    جانب من فعاليات التمرين المشترك الذي نفذته وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأميركية ( الصور من وام)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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