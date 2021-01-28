استئصال ورم يزن 10.7 كيلو جرام من رحم «ثلاثينية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجح أطباء مستشفى الكورنيش في استئصال ورم ليفي يزن 10.7 كيلوجرام من رحم مواطنة بعمر 32 عاماً، كان تم اكتشافه خلال مراجعة المريضة مركز صحة المرأة التابع لمستشفى الكورنيش.

وتقدمت المريضة بالشكر للطاقم الطبي المعالج في مستشفى الكورنيش، والفريق الإداري على المهنية والرعاية الصحية عالية الجودة، والمعاملة المتميزة، وقالت إنها في البداية كانت تراجع إحدى العيادات التي أفادتها بأن علاجها يحتاج لاستئصال الرحم، ولكن إحدى صديقاتها نصحتها بمراجعة مركز صحة المرأة التابع لمستشفى الكورنيش بأبوظبي، حيث تابعت حالتها الدكتورة فاطمة الهاجري، استشارية أمراض النساء والولادة وأعلمتها أنها تحتاج لعملية جراحية لإزالة الورم فقط وليس إزالة الرحم.

وأضافت:«الحمد لله على شفائي، لقد تمت العملية بنجاح، وتخلصت من المتاعب التي كنت أعاني منها وعدت لممارسة حياتي الطبيعية، وعاد جسمي إلى شكله ووضعه الطبيعي، وأتنفس بشكل طبيعي، وأنام دون أي مشاكل».

وأعربت المريضة الإماراتية عن سعادتها لوجود مستشفى متطور ومجهز بأحدث الأجهزة وفيه طواقم طبية وفنية وإدارية على مستوى عال من التعليم والخبرة، مثل مستشفى الكورنيش الذي قدم لها رعاية عالمية المستوى.

وأكدت ليندا كلارك، المدير التنفيذي لمستشفى الكورنيش التابع لشركة «صحة» أن المختصين بأمراض النساء في مستشفى الكورنيش مؤهلون تأهيلاً عالياً، ويجرون عمليات معقدة لعلاج أمراض النساء، ويقدم مستشفى الكورنيش رعاية متقدمة ومتخصصة للغاية.

توعية

قالت الدكتورة فاطمة الهاجري، استشارية أمراض النساء والولادة في الكورنيش:«إذا كانت لدى المرأة أعراض مثل: ألم الحوض الذي لا يزول، فترات شديدة الغزارة أو لفترات طويلة أو مؤلمة، اكتشاف أو نزف بين فترات الحيض، صعوبة إفراغ المثانة، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء غير المبرر (فقر الدم)، ننصحها بالتحدث إلى الطبيب لإجراء الفحص الدوري للكشف المبكر للاطمئنان وذلك لتجنب إمكانية حدوث أية مضاعفات». وتزامناً مع شهر التوعية لسرطان عنق الرحم، شددت على أهمية الفحص الإلزامي لعنق الرحم، والذي ينصح بإجرائه للفئة العمرية بين 21 حتى 65 عاماً. يمكن أن تتغير خلايا عنق الرحم إلى سرطان خلال 3-7 سنوات، لذلك هناك وقت كافٍ للكشف والعلاج والوقاية من خلال الفحص المنتظم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري.