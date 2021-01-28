«الصحة» تطلق مركز الطب التجديدي بمستشفى القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الافتتاح الرسمي لمركز الطب التجديدي بمستشفى القاسمي بالشارقة، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، بحسب المواصفات والمقاييس المعتمدة بإشراف طاقم طبي وفني وتمريضي مؤهل ومتخصص.

ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى الوزارة، والذي تم تجهيزه لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية، حيث يتضمن المركز وحدة كاملة مجهزة بالغيارات والضمادات الذكية وطابعة رباعية الأبعاد لطباعة نسيج الدهون الذاتية، ويقدم علاجات بالبلازما وعلاجات بالـ SFV، وعلاجاً بالأكسجين عالي الضغط.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن افتتاح مركز الطب التجديدي بمستشفى القاسمي بالشارقة يعتبر إضافة متميزة لسلسلة الصروح الطبية ضمن الخطط التطويرية التي تعكف عليها الوزارة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع.

ولفت الدكتور صقر المعلا نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي رئيس قسم التجميل والترميم والحروق، إلى أهمية افتتاح مركز الطب التجديدي في مستشفى القاسمي الذي يشمل عدة تخصصات تشمل العظام والجروح والتجميل والمسالك البولية، في ظل النجاح الذي حققه العلاج التجديدي من ناحية إعادة نمو وتحفيز الأنسجة المتضررة في الجسم عن طريق الخلايا المستخلصة من دهون المرضى أنفسهم.